Братислава, 19 сентября, 2022, 15:52 — ИА Регнум. За начало конфликта на территории бывшей УССР несут ответственность страны Запада, так как они не сумели понять менталитета местных жителей, их проблем и истории взаимоотношений. Такое мнение 19 сентября высказал бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский в интервью изданию Parlamentní listy.

Запад

«На Западе лежит большая доля ответственности, поскольку он не смог понять менталитета людей в тех регионах, их проблемы, приоритеты, а главное, историю и всю сложность взаимоотношений», — сказал он (цитата по ИноСМИ).

Также Чарногурский уточнил, что бывшая УССР целых сто лет исторически является важнейшим плацдармом России, её территорией влияния и опорной частью её периметра.

«А Соединенные Штаты Америки сообщают, что потратили пять миллиардов долларов на то, чтобы [население б. УССР] могло выбрать своих политиков. На что на самом деле была потрачена эта сумма, я даже боюсь себе представить», — добавил бывший словацкий премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин написал, что киевские войска умышленно стреляли по местам скопления мирных граждан в Донецке.