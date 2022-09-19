Екатеринбург, , 15:54 — REGNUM Свердловские спортсмены завоевали две золотые медали чемпионата Европы по самбо в сербском Нови Саде. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе министерства спорта Свердловской области.

Самбо Цитата с видео YouTube пользователя SAMBOFIAS

Для Владимира Гладких титул чемпиона Европы стал четвёртым в карьере. В финальном поединке (до 58 кг) он болевым приёмом одержал победу над многократным чемпионом мира и Европы Вахтанги Чидрашвили из Грузии.

Ещё один свердловчанин в финале смог одолеть Миндиа Лилушвили из Грузии. В отличии от своего земляка Рамед Гукев впервые стал чемпионом Европы.

Отметим, на этих соревнованиях спортсмены из России выступали под флагом Международной федерации самбо (FIAS).