Кишинёв, 19 сентября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон из-за домашнего ареста не мог участвовать в протестной акции в Кишинёве, организованной партией «Шор», но приветствует данную инициативу. Об этом он заявил 19 сентября журналистам.

Dodon.md Игорь Додон

«Те, кто принял в ней участие, несмотря на запугивания и попытки препятствовать проведению, — молодцы», — сказал Додон.

Он напомнил, что Партия социалистов семь лет назад также разбила палаточный лагерь в Кишинёве, который назвали «Городок победы». Тогда оппозиция смогла добиться бегства тогдашнего спикера парламента республики Владимира Плахотнюка.

Додон отметил, что ему запрещено судом общаться с соратниками по своей партии, но он уверен, что они проводят свою «правильную» повестку.

Напомним, «Шор» организовала акцию 18 сентября. Тогда также был разбит палаточный городок на 120 палаток, который назвали «Городок перемен».