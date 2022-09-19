Москва, , 15:50 — REGNUM Удержаться одну зиму в странах Евросоюза без российского газа смогут. Последующие зимы это будет под большим вопросом, заявил корреспонденту ИА REGNUMдоцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Северный поток-2 Иван Шилов © ИА REGNUM

«Себестоимость нефти у большинства стран — в Саудовской Аравии, Кувейте, Ираке и ОАЭ — от $20 до $30 в России она дороже — от $40, а на новых месторождениях и $55. Страна большая и разброс себестоимости российской нефти также может быть большим.

Одно дело, когда разведка уже давно проведена, и совсем другое, когда все новое и с нуля. И коэффициент извлечения из недр в России намного ниже чем в Саудовской Аравии - у нас 27%, у них - 50-66%.

Поэтому Россия продаёт нефть с выгодой не по себестоимости, а по транспортировке предоставляя максимально удобную логистику.

Нефть – продукт неоднородный и имеет много примесей, а конечная цена барреля складывается из множества факторов: затраты на разработку месторождения, величина запасов и объем текущего спроса, уровень добычи и экспорта, очистка сырья и его транспортировка, экономическая и политическая ситуация в стране и мире, биржевые котировки, заработки посредников.

Разберём их для Европы:

1. затраты на разработку месторождения. С нуля в ЕС практически нет стран - есть только Великобритании и Норвегии. Поставки в остальные идут из Африки и через Суэцкий канал.

2. Запасы в нефтехранилищах ЕС не обеспечивают потребности производства, а только текущую необходимость для НПЗ и «зимовки» и объем текущего;

3. Очистка сырья в ЕС обходится дорого, но и качество лучше;

4. Транспортировка однозначно самая выгодная это трубой, она идёт только от России - дёшево, быстро, предсказуемо и безопасно.

5. экономическая и политическая ситуация в стране и мире очень раскачали нервы всех

6. Биржевые котировки и заработки посредников выросли на 500%.

Удержаться одну зиму в ЕС смогут, но уже сейчас пошли новые заявки на поставку через «Северный поток», а склады угля в Польше для ЕС уже пусты.

В конечном счёте, если Россия сильно будет проигрывать на экспорте сырой нефти, она всерьез займётся ее переработкой. Сейчас в ЕС заметную долю экспорта составляет качественная переработка нефтепродуктов в различные виды химии и т.п.

Если в России вынужденно займутся вопросом самим производить всю линейку продукции из нефти, что производят сейчас в ЕС, то по конечной себестоимости в выигрыше однозначно останется Россия», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль заявил, что газопровод «Северный поток — 2» никогда не будет запущен из-за утраты доверия между Германией и Россией.

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