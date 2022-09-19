Лондон, 19 сентября, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Британская компания Steamforged Games собирается разработать настольную RPG по Elden Ring. Соответствующую информацию опубликовали на сайте издательства.

Bandai Namco Elden Ring

Средства для релиза настольной игры Elden Ring: The Board Game компания планирует собрать через краудфандинговую платформу Kickstarter, однако дата начала сбора пока неизвестна. Steamforged Games не делилась подробностями проекта, однако уточнила, что боевая система будет реализована без механики броска кости.

ИА REGNUM напоминает, что Elden Ring: The Board Game станет не первым проектом Steamforged Games по видеоигре от студии-разработчика FromSoftware. Ранее компания выпустила настольную RPG по Dark Souls.