Москва, 19 сентября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. С учетом того, что прогнозы ЦБ РФ по инфляции к концу года понизились, трудно согласиться, что лимит снижения ключевой ставки исчерпан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 сентября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Сейчас проинфляционные и дезинфляционные факторы сбалансированы, — констатировала она. — ЦБ РФ не ожидает ослабления рубля при текущих условиях. Помимо этого, европейские ЦБ пересматривают свои прогнозы по инфляции, и не исключено, что в западных странах целевой показатель инфляции будет увеличен. В своих действиях российский регулятор ориентируется не только на внутренний рынок, но и внешний. Поэтому люфт изменения ключевой ставки достаточен, чтобы к концу года она приняла значение на уровне 6-6,5%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в России лимит снижения ключевой ставки еще не исчерпан и ее можно снизить еще на несколько процентов.