Бугульма, Татария, , 15:54 — REGNUM В городе Бугульме днем 19 сентября произошло возгорание в одном из детских садов. По факту происшествия организована проверка, сообщает прокуратура РТ.

Пожар в детском саду в Татарии t. me/prokrt

Об инциденте в детском саду «Василек» стало известно в 13:22 (мск). Прибывшие спасатели установили, что горели оконная рама и подоконник на втором этаже учреждения. В момент возгорания в детсаду проводились сварочные работы. Из дошкольного учреждения эвакуировали 90 человек, в том числе 71 ребенка. Пострадавших нет, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, после гибели двух детей при пожаре в Набережных Челнах возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

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