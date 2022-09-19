Чебоксары, 19 сентября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. В Чувашии в 2022 году возросла площадь под картофель, но при этом темпы ниже прошлогодних. Власти ссылаются на погоду и особенности года: второй «хлеб» посадили «с опозданием и убираем, соответственно, с опозданием». Стоимость картофеля по сравнению с 2021 годом снизилась в среднем с 18 до 13 рублей. Об этом сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

https://cap.ru/ Данные минсельхоза Чувашии

Уборка картофеля идёт в 17 районах. По словам главы ведомства, в 2022 году площадь, занятая картофелем, увеличена по сравнению с 2021 годом на 11,8% и достигла 5,7 тыс. га. На 19 сентября убрано 27,6% площадей: картофель выкопан с территорий 1,6 тыс. га при урожайности 235,6 ц/га (на 55 ц/га больше по сравнению с прошлым годом). Собрано 37 тыс. тонн картофеля, что на 6,3% больше аналогичного прошлогоднего периода.

«Посадили картофель с опозданием и убираем, соответственно, с опозданием», — сказал Сергей Артамонов.

Говоря о ценах, министр отметил, что «качественный картофель» стоит 16 — 17 руб/кг:

«А так массовый картофель сегодня можно купить за 13 рублей. В прошлом году был на уровне 18 рублей».

Уборка овощей открытого грунта ведётся в десяти районах. Площадь возделывания увеличена к уровню прошлого года на 9,9% и составила 962 гектара. Овощи убраны с площади 93 га при урожайности 313,6 ц/га, что на 50 ц/га выше, чем в прошлом году. Собрано почти 3 тыс. тонн.

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Напомним, что в Чувашии из-за погодных условий «немного отмечается задержка» уборки хмеля.

Подробнее: В Чувашии снижены темпы уборки хмеля

Как сообщало ИА REGNUM, на 19 сентября Намолочено 985,9 тыс. тонн зерна при урожайности 33 ц/га, план выполнен на 98,5%.