Уфа, , 15:47 — REGNUM Осенний этап региональной акции «Зелёная Башкирия» в республике пройдёт с 24 сентября по 8 октября 2022 года. Об этом заявил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства региона в центре управления республикой.

Высадка деревьев в Красноярске Департамент информационной политики администрации города Красноярска

Сообщается, что в Башкирии на дворовых и общественных пространствах в эти дни высадят 14 тысяч деревьев-крупномеров, 47 тысяч кустарников и других зелёных насаждений. Помимо этого будет проведено компенсационное озеленение с заменой более 2,5 тысячи деревьев.

По словам министра лесного хозяйства Башкирии Марата Шарафутдинова, лесники уже приступили к традиционным осенним посадкам деревьев.

Хабиров поручил главам муниципальных образований тщательно выбирать саженцы для акции «Зеленая Башкирия».

«Главной площадкой акции должен стать парк «Патриот» в Чишминском районе. Липовая аллея там уже прижилась и замечательно смотрится. Рядом — Чишминский плодопитомник с саженцами яблонь. В парке «Патриот» — большая территория, и за несколько лет надо создать там мощный зелёный щит», — заявил он.

Глава республики обратился к главам муниципальных образований.

«Не сажайте маленькие ростки до метра. Это бессмысленно — они не вырастают, ломаются под снегом. Вы кучу людей привлекаете к акции, а толку нет. Сажайте меньше, но лучше», — поручил он.