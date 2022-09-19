Кабул, 19 сентября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Британская газета Guardian опубликовала видеорепортаж о сельской семье, показывающий всю глубину кризиса голода в Афганистане. Ребёнок из этой семьи говорит, что им иногда по нескольку дней приходится есть траву, чтобы выжить. Из-за этого его мать заболела и находится в больнице из-за повреждения кишечника.

Цитата из к/ф «Капернаум». реж Надин Лабаки. 2018. Ливан, Франция, США Нищие дети

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Махир (псевдоним) живёт в районе, который когда-то славился своими миндальными садами, но его сад теперь полностью высох и больше не приносит плодов.

«Раньше мы выращивали миндаль, но теперь миндальные деревья засохли. Засуха уничтожила гектары сельскохозяйственных угодий», — говорит Махир, отец шестерых детей.

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Жена Махира и один из его детей госпитализированы, из-за того, что они питались травой.