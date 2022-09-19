Сидней, Австралия, 19 сентября, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Люди с инвалидностью в два раза чаще становятся жертвами насильственных преступлений в Австралии. Об этом со ссылкой на данные Бюро криминальной статистики Нового Южного Уэльса 19 сентября написала газета TheGuardian.

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Так, показатели свидетельствуют, что 17% людей, получающих пособия по инвалидности, были жертвами преступлений. В период с 2014 по 2018 год лишь 6,5% инвалидов стали жертвами насилия. 4,4% стали жертвами преступлений, связанных с домашним насилием.

Женщины-инвалиды из числа коренных народов Австралии пострадали еще хуже: 18% из них стали жертвами насильственных преступлений за тот же пятилетний период.

«Полиция с меньшей вероятностью принимала меры, если у жертвы были когнитивные и физические недостатки», — пишет газета.