Москва, , 15:43 — REGNUM В России лимит снижения ключевой ставки центробанка не исчерпан, и ставку можно снизить еще на несколько процентов, не пугаясь инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 сентября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«К сожалению, ЦБ РФ заявил об исчерпании лимита снижения ключевой ставки в текущих условиях. На первый взгляд, лимит и правда исчерпан. Ключевая ставка оказалась ниже прогнозируемой годовой инфляции. Эта ситуация никак не стимулирует сбережения, — сказал Ковригин. — Но так ли необходимы российской экономике именно модели сбережения? Ключевая ставка является весьма эффективным инструментом регулирования деловой активности. Повышая ставку, регулятор охлаждает активность, стимулирует сберегать, уменьшает совокупный спрос и тем самым сдерживает инфляцию. Но такая модель эффективна для инфляции спроса в условиях чрезмерно высокой деловой активности. Сейчас же у нас нечего охлаждать».

Экономист напомнил, что производство столкнулось с беспрецедентными трудностями из-за геополитики.

«И надо бизнесу дать возможность дышать, а деловую активность надо не охлаждать, а развивать, — убежден Ковригин. — Общемировой процесс роста цен связан не с деловой активностью, а с резким ростом издержек, прежде всего из-за повышения цен на энергоносители, а также с уменьшением совокупного предложения на рынке из-за трудностей производителей. Считаем, что лимит снижения ключевой ставки в этих условиях не исчерпан. Ставку можно снижать еще на несколько процентов, не пугаясь инфляции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что понижение ставки Банка России до 7,5%, безусловно, повлияет на улучшение условий кредитования промышленных предприятий.

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