Бухарест, , 15:42 — REGNUM Подземные газовые хранилища (ПГХ) в Румынии на сегодняшний день заполнены на 80%, что в целом позволяет говорить об обеспечении гарантий энергетической безопасности страны в осенне-зимний период 2022-го — 2023 годов. Об этом 19 сентября со ссылкой на заявление премьер-министра Румынии Николае Чукэ пишет бухарестская газета Jurnalul.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По некоторым данным, объём голубого топлива в румынских ПГХ превысил 5 млрд кубометров.

«Таким образом, Бухарест будет самостоятельно выстраивать свою экспортно-импортную политику в сфере энергоносителей», — отметил, в частности, он.

Напомним, ранее руководство Еврокомиссии обратилось к правительству Румынии с призывом ввести «максимальный режим энергосохранения».