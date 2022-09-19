Молдавия, 19 сентября, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Следующая массовая протестная акция оппозиционной партии «Шор» в Кишинёве состоится 25 сентября. Об этом сообщил лидер партии Илан Шор в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Чурбан Илан Шор

Он призвал продолжать борьбу за отстранение от власти президента Молдавии Майи Санду и её партии «Действие и солидарность». На прошлой акции, по данным партии пришли почти 45 тыс. человек, по данным полиции — 6 тыс.

«Кишинёвцы, не думайте, что если вы сидите дома, то к вам не придут конские счета на газ в тысячи леев, счета от Майи Санду», — заявил Шор.

Политик сообщил, что акция назначена на 15:00 (совпадает с московским). «Шор» продолжит добиваться досрочных партийных и парламентских выборов.

Стоит отметить, согласно опросу, проведённому в Молдавии исследовательской компанией iData в сентябре, Шора чаще всего называли при ответе на вопрос: кто сможет собрать наиболее массовые акции протеста.