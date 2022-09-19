Петропавловск-Камчатский, , 15:59 — REGNUM Судоремонтная компания «Рем-НоваДВ» (входит в состав группы компаний «НОРЕБО») планирует построить на Камчатке современный судостроительный комплекс. Проект будет оснащён оборудованием для докового, надводного и навигационного ремонтов, а также для технического обслуживания всех видов рыбопромысловых судов. Об этом сообщает сетевое издание Байкал24.

Морской порт Камчатки Алексей Иванов © ИА REGNUM

Планируется, что строительство судостроительного комплекса пройдёт в два этапа, где первый должен завершиться до 2024 года, а второй в 2027 году. Комплекс сможет ремонтировать и обслуживать около 60 морских судов в год. Проект создаст более 300 рабочих мест. Планируемый объём инвестиций составляет порядка 4,5 млрд рублей. В 2022 году компания стала резидентом территории опережающего развития «Камчатка».

В планах компании строительство и реконструкция морских причалов, создание ремонтной базы с применением современных технологий и оборудования для ремонта рыбопромысловых маломерных, малотоннажных, средне‑ и крупнотоннажных судов. Кроме того, «Рем-Нова ДВ» нацелена на обеспечение базы ежегодного межрейсового техобслуживания рыбопромысловых судов и замены экипажей.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания по долгосрочному социально-экономическому развитию Петропавловска-Камчатского, которое прошло 5 сентября, поддержал возрождение на Дальнем Востоке судостроения и судоремонта.

«Считаю, что очень важное направление. Безусловно, нужно возрождать и судостроение, и судоремонт на Дальнем Востоке. Я уже сейчас не говорю про известный комплекс «Звезда», но и в других местах, везде нужно это делать, безусловно. Это будет способствовать закреплению людей за этими территориями, внедрению новых технологий, качеству рабочей силы и производства, уровню заработной платы — чрезвычайно важная вещь», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал соглашение с компанией «Юматекс» на полях Восточного экономического форума 7 сентября. Соглашение подразумевает строительство верфи для производства малых судов. Планируется, что до 2026 года компанией будет создано до ста судов.

Читайте также: На Сахалине построят верфь для производства малых судов