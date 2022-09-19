Джакарта, 19 сентября 2022, 15:41 — REGNUM Индонезия поднимет шесть ключевых вопросов на 77-й Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, сообщает Antara.

Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди
Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди
U.S. Department of State

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди примет участие во встрече, которая состоится в Нью-Йорке, США, 20–26 сентября 2022 года.

Из шести основных вопросов один касается председательства Индонезии в G20 и обеспечения беспрепятственного проведения саммита G20 на Бали 15–16 ноября 2022 года.

Кроме того, министр иностранных дел Индонезии также расскажет о подготовке к председательству Индонезии в АСЕАН в 2023 году, о важности возрождения духа многостороннего сотрудничества, о мирном урегулировании различных споров.

Планируется, что министр иностранных дел Индонезии выступит с заявлением на общих дебатах сессии, запланированной на 26 сентября 2022 года.

Глава МИД Индонезии примет участие в 60 мероприятиях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В кулуарах встречи Ретно Марсуди также проведет около 34 двусторонних встреч, в том числе с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и с представителями стран — членов АСЕАН и G20.

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