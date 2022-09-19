Джакарта, 19 сентября, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Индонезия поднимет шесть ключевых вопросов на 77-й Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, сообщает Antara.

U.S. Department of State Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди примет участие во встрече, которая состоится в Нью-Йорке, США, 20–26 сентября 2022 года.

Из шести основных вопросов один касается председательства Индонезии в G20 и обеспечения беспрепятственного проведения саммита G20 на Бали 15–16 ноября 2022 года.

Кроме того, министр иностранных дел Индонезии также расскажет о подготовке к председательству Индонезии в АСЕАН в 2023 году, о важности возрождения духа многостороннего сотрудничества, о мирном урегулировании различных споров.

Планируется, что министр иностранных дел Индонезии выступит с заявлением на общих дебатах сессии, запланированной на 26 сентября 2022 года.

Глава МИД Индонезии примет участие в 60 мероприятиях сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В кулуарах встречи Ретно Марсуди также проведет около 34 двусторонних встреч, в том числе с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и с представителями стран — членов АСЕАН и G20.