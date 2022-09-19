Сыктывкар, 19 сентября, 2022, 15:41 — ИА Регнум. В Коми из-за санкций ускорился процесс перевода котельных на биотопливо. Об этом в своем видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

Gerfriedc Производство биотоплива

«В этом году недружественные страны прекратили у нас покупку биотоплива, а это более 90 тысяч тонн в год. Нам нужно было поддержать производителей, чтобы не остановилось производство и люди не лишились работы. Поэтому перевод котельных был переведен в экстренный режим. В настоящее время на биотопливо переведены 33 котельные. Это достаточно большой объем. Теперь наши производители работают на внутренний республиканский рынок. Мы не допустили сокращения рабочих мест и исключили перебои в поставках угля и мазута», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году часть котельных Коми была переведена с биотоплива на уголь — использование брикетов оказалось слишком дорогим.