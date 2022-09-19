Стокгольм, , 15:43 — REGNUM 134 дня — именно столько потребовалось, чтобы сформировать правительство Швеции после выборов в риксдаг в 2018 году, когда левые и правые партии не могли договориться между собой. Однако на этот раз все может пройти «на удивление» быстро, о чем 19 сентября в студии телеканала SVT рассказала политический обозреватель Каролины Скуглунд.

Флаг Швеции Pixabay.com

В частности, Скуглунд отметила, что в прошедшие выходные победившая на выборах оппозиция (Умеренные, Христианские демократы, Либералы и Шведские демократы) молчала о процессе переговоров, что может указывать на то, что сотрудничество между эти партиями идет на удивление хорошо.

«Двери там плотно закрыты, отчасти потому, что это тесный круг, а отчасти потому, что утечка информации никому не выгодна. Все хотят казаться благонадежными», — отметила журналист.

Напомним, что стать следующим премьер-министром Швеции наибольшие шансы есть у лидера Умеренных Ульфа Кристерссона.

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