Стокгольм, 19 сентября, 2022, 15:43 — ИА Регнум. 134 дня — именно столько потребовалось, чтобы сформировать правительство Швеции после выборов в риксдаг в 2018 году, когда левые и правые партии не могли договориться между собой. Однако на этот раз все может пройти «на удивление» быстро, о чем 19 сентября в студии телеканала SVT рассказала политический обозреватель Каролины Скуглунд.

Pixabay.com Флаг Швеции

В частности, Скуглунд отметила, что в прошедшие выходные победившая на выборах оппозиция (Умеренные, Христианские демократы, Либералы и Шведские демократы) молчала о процессе переговоров, что может указывать на то, что сотрудничество между эти партиями идет на удивление хорошо.

«Двери там плотно закрыты, отчасти потому, что это тесный круг, а отчасти потому, что утечка информации никому не выгодна. Все хотят казаться благонадежными», — отметила журналист.

Напомним, что стать следующим премьер-министром Швеции наибольшие шансы есть у лидера Умеренных Ульфа Кристерссона.