Москва, 19 сентября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин примет верительные грамоты у 24 вновь прибывших послов иностранных государств, церемония состоится 20 сентября. Об этом сообщает 19 сентября пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот

Верительные грамоты президенту России вручат послы Уругвая, Алжира, Египта, Монголии, Португалии, Ливии, Мали, Новой Зеландии, Армении, Колумбии, Танзании, Филиппин, Молдавии, Сербии, Сенегала, Кипра, Демократической Республики Конго, Уганды, Судана, Кувейта, Непала, Белоруссии, Южной Кореи и Венесуэлы.

«Церемония вручения верительных грамот традиционно пройдёт в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца», — говорится в сообщении.

Также 20 сентября глава государства примет участие в торжественном собрании, посвящённом 220-летию российского Минюста, и выступит в Государственном Кремлёвском дворце на праздничном мероприятии по случаю 100-летия Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

Читайте также: Путину доверяют 78% российских граждан — опрос