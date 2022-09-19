Донецк, , 15:38 — REGNUM В результате обстрела киевскими нацистами Куйбышевского района Донецка, при котором погибли 13 человек, пострадали ещё восемь человек. Об этом 19 сентября сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

Обстрел Mil.gov.ua

«Помимо погибших при обстреле [бандеровцами] Куйбышевского района Донецка ранены еще восемь мирных жителей», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела киевскими нацистами Стаханова в Луганской Народной Республике (ЛНР) был повреждён дворец культуры имени Горького.