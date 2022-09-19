* Талибы — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, 19 сентября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. В афганской провинции Тахар талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили пастуха. Об этом сообщает газета «8 Собх».

mosaic36 Убийство

По словам источников, пастух по имени Хусейн был убит в деревне Нахар Сараб уезда Фархар во время выпаса домашнего скота «просто так, без каких — либо причин».

Собеседники утверждают, что Хусейн был безобидным человеком и ни к кому не питал вражды.

Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не дали никаких комментариев.

Отметим, что в последнее время возросла напряжённость между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и жителями уезда Фархар.