Стокгольм, , 15:40 — REGNUM Новый премьер-министр Швеции, а значит и правительство, могут быть назначены не раньше 30 сентября. Об этом 19 числа в эфире радиостанции Ekot заявил профессор политологии Ян Теорелл.

Швеция

Однако эксперт считает, что путь до окончательного голосования по премьер-министру тернист и извилист. В то же время победившая на выборах в риксдаг правая оппозиция, продолжает Теорелл, демонстрирует единство.

По словам Теорелла, даже если Умеренные, Христианские демократы, Либералы и Шведские демократы хорошо подготовились к послевыборным переговорам, теперь они должны договориться как о том, какие именно партии будут формировать правительство, так и о том, какую политику новая власть будет проводить.

«Возможно, правые партии уже договорились о чем-то, а мы об этом еще не знаем», — не исключил эксперт.

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