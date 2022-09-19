Тутаев, Ярославская область, , 15:58 — REGNUM В посёлке Чебаково Ярославской области жители пожаловались на «банду» коров, которая не даёт покоя местным, уничтожая урожаи. Об этом они рассказали в социальных сетях.

Корова

«Приятным, еще теплым вечерком, 30го августа, одна из местных жительниц, выходя из собственного дома вдруг обнаружила на своем участке стадо коров. Коровы с удовольствием ели капусту. Увидев женщину, коровы поторопились покинуть грядки через пролом в заборе, через который, очевидно, и попали на место преступления. Покричав на исчезающие за забором хвосты стада и осмотрев убытки, женщина успокоилась — ущерб есть, но для хозяйки кочаны еще оставались… Не тут-то было, на следующий день коровы вернулись. И вновь были шуганы от капусты. Хозяйка увидела, что мини-стадо направилось к соседям. Спасти соседский участок женщине тоже удалось, налетчики были выдворены и ушли в неизвестном направлении», — сообщалось в посте, опубликованном в паблике «ТУТАЕВ|ПОДСЛУШАНО».

После этого случая пострадавшим удалось найти телефон хозяйки коров, однако разговор с ней ни к чему не привёл.

«Владелица очень равнодушно донесла, что коровки пасутся не спрашиваясь, где хотят, и вообще, может то вообще какие-то приблудные, а вовсе не её», — уточнил автор поста.

Не помогли селянам и в полиции, хотя акты об ущербе были составлены. По итогу пострадали не только жители Чебакова, но и села Омелино, а также деревни Подольское. Но и это не стало единственной «проделкой банды».

«Они были замечены на Веденском кладбище. Коровы не гнушались воровством венков — одна из жительниц сообщила, что видела корову с погребальной атрибутикой на рогах. Кто бы мог подумать, коровы — вандалы! Смешно? Вообще нет», — подчеркнул автор.

Пока что справиться с коровами не получается и у чиновников, к которым, как оказалось, люди обращаются с этой проблемой уже не первый год.

«Мы писали письмо в полицию, в Роспотребнадзор. В прошлом году и в полицию, и в департамент ветеринарии и в Россельхознадзор. Но, к сожалению. Я и сам к ней (хозяйке животных — ИА REGNUM) выезжал раза четыре. Она сразу — я мать одиночка, многодетная, что вы от меня хотите. Письмо написали Ольге Хитровой (заместитель председателя Ярославской областной думы — ИА REGNUM). Чтобы приняли закон, чтобы можно хотя бы было как-то найти рычаги воздействия», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM глава Чебаковского сельского поселения Андрей Куликов.

Может быть точку в этом почти анекдотическом случае действительно получится поставить у депутатов, но пока управы на «коровье ОПГ» найти не удалось.