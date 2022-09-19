Донецк, 19 сентября, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Киевские войска обстреляли Киевский район Донецка. Об этом сообщает 19 сентября представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Юрий Пущаев ИА REGNUM Последствия обстрела в Донецке

Обстрел зафиксирован в 15:13 с позиций ВСУ в населённом пункте Орловка. По Киевскому району выпущено шесть снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли площадь Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе Донецка, погибли 13 человек.

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