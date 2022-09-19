Пенза, 19 сентября, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Дорожную карту разработают для снижения аварийных ситуаций на дорогах в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

Общее количество дорожных аварий в регионе за восемь месяцев 2022 года снизилось на 7%. Наиболее часто к авариям приводили: выезд на встречную полосу, несоответствие скорости конкретным условиям движения, нарушение правил проезда перекрестков.

По итогам анализа ДТП за 2021 год в областном центре выявлено 25 особо опасных, аварийных мест. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предложил разобраться по каждому участку отдельно. Где-то поставить светофоры или установить камеры, а где-то сделать искусственную неровность, особенно это касается учебных заведений. Качество изображений на дорожных камерах должно соответствовать стандартам, чтобы в случае ДТП видеозапись помогла в поимке нарушителей правил дорожного движения.

Ранее ИА REGNUM передавало, в дорожных авариях с участием пешеходов с января по август в Пензенской области погибли 24 человека, еще 217 получили ранения различной степени тяжести.

Читайте также: В Пензенской области более 50% ДТП происходят с участием детей-пассажиров