Москва, 19 сентября, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Бойцы Росгвардии обнаружили в Луганской Народной Республике тайник с гранатометами иностранного производства, сообщили 19 сентября в пресс-службе Росгвардии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие

«В результате проведения разведывательно-поисковых мероприятий в районе населенных пунктов Луганской Народной Республики военнослужащими и сотрудниками Росгвардии обнаружено семь гранатометов иностранного производства», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что среди обнаруженного оружия — гранатомет NLAW, два гранатомета РПВ-16, гранатомет АТ-4 производства Швеции, неизвестный РПГ иностранного производства, а также два гранатомета РПГ-22 и более 150 выстрелов к ним.

Кроме того, при обследовании прилегающей местности были обнаружены две ракеты ПТУР «Фагот», шесть реактивных снарядов РСЗО «Град», огнемет РПО-А, а также более 200 артиллерийских снарядов и мин и свыше 29 тыс. боеприпасов к стрелковому оружию различного калибра.