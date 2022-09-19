Кострома, 19 сентября 2022, 15:37 — REGNUM Жители Костромской области отправили беженцам из Донецкой и Луганской народных республик пятую партию гуманитарной помощи. Об этом сообщает «СМИ44».
В нее вошли продукты, книги, теплые вещи. В общей сложности костромичи собрали для вынужденных переселенцев 100 тонн помощи — 370 вещей, 3500 книг, консервы, чай, крупы и муку.
В ближайшее время гуманитарная помощь будет доставлена на общий пункт сбора, где её распределят и передадут людям.
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