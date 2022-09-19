Кострома, 19 сентября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Жители Костромской области отправили беженцам из Донецкой и Луганской народных республик пятую партию гуманитарной помощи. Об этом сообщает «СМИ44».

Пресс-служба МЧС по Костромской области Груз с гуманитарной помощью

В нее вошли продукты, книги, теплые вещи. В общей сложности костромичи собрали для вынужденных переселенцев 100 тонн помощи — 370 вещей, 3500 книг, консервы, чай, крупы и муку.

«Со всех уголков района были собраны жителями и связаны своими руками тёплые вещи — носки, жилетки, кофточки, шапки. В нашем районе очень много талантливых людей и рукодельниц, готовых помочь», — рассказала журналистам председатель Совета ветеранов Костромского района Галина Иванова.

В ближайшее время гуманитарная помощь будет доставлена на общий пункт сбора, где её распределят и передадут людям.