Костромичи собрали пятую партию гуманитарного груза для беженцев
Кострома, 19 сентября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Жители Костромской области отправили беженцам из Донецкой и Луганской народных республик пятую партию гуманитарной помощи. Об этом сообщает «СМИ44».
Пресс-служба МЧС по Костромской области
Груз с гуманитарной помощью
В нее вошли продукты, книги, теплые вещи. В общей сложности костромичи собрали для вынужденных переселенцев 100 тонн помощи — 370 вещей, 3500 книг, консервы, чай, крупы и муку.
«Со всех уголков района были собраны жителями и связаны своими руками тёплые вещи — носки, жилетки, кофточки, шапки. В нашем районе очень много талантливых людей и рукодельниц, готовых помочь», — рассказала журналистам председатель Совета ветеранов Костромского района Галина Иванова.
В ближайшее время гуманитарная помощь будет доставлена на общий пункт сбора, где её распределят и передадут людям.