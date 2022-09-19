Уфа, 19 сентября, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил профильным министерствам и ведомствам усилить работу по подготовке инженерно-технических и рабочих кадров для промышленных предприятий республики. Об этом он сообщил 19 сентября на оперативном совещании республиканского правительства в центре управления регионом.

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«Это наша общая задача, которую будем решать все вместе. При этом на предприятиях важно обеспечить достойную заработную плату», — заявил он.

Это поручение он сделал после того, как на совещании рассмотрели вопросы развития одного из уфимских предприятий, которое выпускает продукцию для авиастроения, используемую на воздушных судах отечественного производства. В ходе реализации программы импортозамещения на этом предприятии освоили серийный выпуск 29 наименований изделий, которые раньше закупались за рубежом.

По словам руководителя предприятия, у завода нет проблем с заказами, есть потребность в рабочих кадрах — около 400 вакансий.