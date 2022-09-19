* талиб — запрещённая в России организация

Кабул, , 15:29 — REGNUM Источники в Кабуле подтверждают, что Башир Наврузи, последний заключенный талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в американской тюрьме Гуантанамо, освобождён и прилетел в столицу Афганистана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Гуантанамо Paul Keller

Ранее сообщалось, что министра обороны правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Якуб Муджахид во время поездки в Катар обсудил с властями Катара вопрос освобождения Наврузи.

Более подробная информация об освобождении Наврузи пока не опубликована.

Башир Наврузи — один из приближенных муллы Мухаммада Омара, основателя движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), один из крупнейших наркоторговцев Афганистана и спонсор талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Наврузи был арестован американскими войсками в Афганистане много лет назад и заключён в тюрьму Гуантанамо.

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