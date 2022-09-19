Москва, , 15:29 — REGNUM Несмотря на оптимистичные заявления европейских властей, ситуация с энергоресурсами в Европе остается крайне тяжелой и неясно, за счет чего могут произойти улучшения, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов.

Экспорт газа Gazprom.ru

«Имеющегося в газовых хранилищах топлива не хватит на всю зиму, даже с условием того, что не будет суровой зимы.

Уже сейчас страдают многие европейские производства, в первую очередь самые энергоемкие — металлообработка, химическая и бумажная промышленность.

Если дело и дальше так пойдет, то придется полностью останавливать производство. А это повлечет за собой целый комплекс необратимых последствий — массовые сокращения, безработица, дикий рост цен на продукты и т.д.

Таким образом, при подобной политике, пытаясь навредить России, Запад сам разрушает себя», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, аналитики консалтинговой компании «Яков и Партнеры» пришли к выводу, что Европа не переживет зиму без российского газа, потребуется остановка промышленности.

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