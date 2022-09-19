Москва, 19 сентября 2022, 15:29 — REGNUM Несмотря на оптимистичные заявления европейских властей, ситуация с энергоресурсами в Европе остается крайне тяжелой и неясно, за счет чего могут произойти улучшения, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Каленов.
Как сообщало ИА REGNUM, аналитики консалтинговой компании «Яков и Партнеры» пришли к выводу, что Европа не переживет зиму без российского газа, потребуется остановка промышленности.
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