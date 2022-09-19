Астана, , 15:28 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования по случаю столкновений между вооружёнными силами Киргизии и Таджикистана. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Касым-Жомарт Токаев Официальный сайт президента Республики Казахстан

Отмечается, что Токаев направил телеграммы президенту Киргизии Садыру Жапарову и президенту Таджикистана Эмомали Рахмону.

«Казахстан твёрдо выступает за решение любых спорных вопросов исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами», — говорится в тексте обеих телеграмм.

В обращении к Жапарову Токаев заявил, что народы Средней Азии должны сохранять добрососедские отношения. Рахмону казахстанский лидер написал, что в Астане встревожены конфликтом между Киргизией и Таджикистаном.

Напомним, ранее в Таджикистане сообщили о гибели 41 военнослужащего в боях с вооружёнными силами Киргизии с 14 по 17 сентября. Кроме того, есть раненые, чьё состояние оценивается как критическое.

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