Москва, 19 сентября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Дискриминационная политика ЕС в отношении поездок граждан России в европейские страны вызвана социально-экономическими последствиями безответственной антироссийской политики Брюсселя. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Шенген

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"Как европейские лидеры ни хорохорятся, им ясно, что жизненный уровень в ЕС будет падать. У нас об этом говорят довольно много, но лучше один раз увидеть своими глазами и удостовериться, что «пропаганда» не преувеличивает. Этого, похоже, и боятся в Брюсселе», — заявил Миронов.

Как раньше в СССР ограничивали контакты, чтобы не соблазнять советских людей заморскими благами, так сейчас Евросоюз, сооружая «железный занавес», пытается скрыть последствия своих провалов, пояснил парламентарий.

С 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша ввели запрет на въезд граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других государствах ЕС.

Введение в Европе визовых ограничений в отношении российских граждан — не самая лучшая идея, полагает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.