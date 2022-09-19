Стаханов, ЛНР, 19 сентября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. В результате обстрела киевскими нацистами Стаханова в Луганской Народной Республике (ЛНР) был повреждён дворец культуры имени Горького. Об этом 19 сентября сообщил мэр города Сергей Жевлаков в своём телеграм-канале.

Александр Погожев ИА REGNUM Стенд вдоль дороги в Стаханове

«Пострадал городской дворец культуры имени Горького. Военные уже давно на передовой, а они все бьют по мирному городу, думают, что здесь военные, а здесь занимались дети», — написал он в своём сообщении.

Помимо того, мэр Стаханова уточнил, что также при обстреле был разгромлен спортзал, и студия изобразительного искусства, располагавшаяся на третьем этаже здания ДК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что выдворенные из региона граждане смогут в дальнейшем получить второй шанс.