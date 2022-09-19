Париж, , 15:27 — REGNUM Франция готовится инвестировать более 9 млрд евро в космический сектор в течение следующих трех лет, сообщает Le Figaro.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн Elisabeth Borne

Об этом премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила на международном конгрессе астронавтов в Париже.

«В общей сложности Франция готовится инвестировать более 9 миллиардов евро в космический сектор в течение следующих трех лет для исследований и космической промышленности», — заявила премьер-министр Франции.

Эти «крупные» инвестиции являются частью космической стратегии, определенной президентом Эммануэлем Макроном. Стратегия состоит в том, чтобы сохранить вместе с Европой автономию в доступе к космосу, и для этого нужны средства и передовые исследования.