Грозный, 19 сентября 2022, 15:27 — REGNUM Из Чечни в Башкирию запустили прямое авиасообщение. Первый авиарейс из аэропорта Грозный (Северный) имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Уфу стартовал в воскресенье, 19 сентября. В пресс-службе аэропорта сообщили, что расширение маршрутной сети проводит руководство авиагавани согласно поручению главы Чечни Рамзана Кадырова.
В пресс-службе аэропорта уточнили, что регулярный авиарейс из Грозного в Уфу организован впервые за постсоветский период. Выполнять его будет авиакомпания «ЮТэйр».