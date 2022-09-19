Грозный, , 15:27 — REGNUM Из Чечни в Башкирию запустили прямое авиасообщение. Первый авиарейс из аэропорта Грозный (Северный) имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Уфу стартовал в воскресенье, 19 сентября. В пресс-службе аэропорта сообщили, что расширение маршрутной сети проводит руководство авиагавани согласно поручению главы Чечни Рамзана Кадырова.

Самолет PublicDomainPictures

«Для удобства пассажиров будут курсировать два самолёта: один по маршруту «Сочи-Грозный-Уфа», второй — «Уфа-Грозный-Сочи». На начальном этапе рейсы будут выполняться раз в неделю, по воскресеньям», — говорится в сообщении.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что регулярный авиарейс из Грозного в Уфу организован впервые за постсоветский период. Выполнять его будет авиакомпания «ЮТэйр».