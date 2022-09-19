Москва, 19 сентября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Банки с базовой лицензией на фоне растущих атак нуждаются в большей информационной защищенности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 сентября, об этом заявил в ходе парламентских слушаний глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Государственная дума Анатолий Аксаков

По словам Аксакова требования Центробанка РФ по компьютерной защищенности становится довольно серьезной нагрузкой. Это, по его словам, приводит к тому, что финансовые институты должны либо сливаться, либо уходить с рынка.

«Мы поставили вопрос о том, чтобы была создана аутсорсинговая организация. Создана, на мой взгляд, она должна быть при участии ЦБ, которая обеспечивала бы цифровую защищенность финансовых институтов. Но при этом 10 таких платформ создавать не имеет смысла. По крайней мере на первом этапе это не просматривается», — сказал Аксаков.

Депутат рассказал, что ожидал поддержку идеи со стороны банков, но на деле было заявлено о привязанности к своим платформам и технологиям и об опасениях из-за утечки информации.

«Здесь тоже важно это в законодательном, правовом плане так отрегулировать, чтобы был и стимул создавать общие платформы, и не только экономические, но и должны быть может и иные стимулы для того, чтобы нам защитить финансовые институты информационно и при этом обеспечить конкуренцию на рынке, чтобы они продолжали активную работу, создавая конкурентные условия», — пояснил глава комитета Госдумы.