Владивосток, , 15:24 — REGNUM Магнитогорский «Металлург» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.

Хоккей Santeri Viinamäki

В составе «Металлурга» шайбы забросили защитник Егор Яковлев и нападающий Денис Зернов. Вратарь Василий Кошечкин сыграл «на ноль», отразив 32 броска по своим воротам.

На сегодняшний день «Металлург» занимает второе место в Восточной конференции, на счету команды 12 очков. «Адмирал» идёт на четвёртом месте в Восточной конференции с девятью очками.

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