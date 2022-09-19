Москва, 19 сентября 2022, 15:23 — REGNUM В сложившейся ситуации визовых ограничений со стороны ЕС, зеркально отвечать не следует, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Джанджугазова.
Как сообщало ИА REGNUM, российские власти не станут поддерживать игру в визовые ограничения и дискриминацию, и двери нашей страны продолжат быть открытыми для всех желающих, заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.
Читайте также: Посол РФ в ФРГ: Россия не будет вводить ответные визовые ограничения
Читайте развитие сюжета: В «железном занавесе» ЕС видят стремление скрыть свои проблемы