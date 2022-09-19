Москва, 19 сентября, 2022, 15:23 — ИА Регнум. В сложившейся ситуации визовых ограничений со стороны ЕС, зеркально отвечать не следует, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Джанджугазова.

ИА REGNUM Шенгенская виза

«Получение российских виз в настоящее время и так усложнено.

Сохранение прежнего визового режима со стороны РФ демонстрирует желание сохранить достигнутый уровень культурных, научных и иных связей, так как в будущем ситуация может измениться», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские власти не станут поддерживать игру в визовые ограничения и дискриминацию, и двери нашей страны продолжат быть открытыми для всех желающих, заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

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