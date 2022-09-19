Донецк, , 15:23 — REGNUM Киевские войска умышленно стреляли по местам скопления мирных граждан в Донецке. Об этом глава ДНР Денис Пушилин написал 19 сентября в своём телеграм-канале, комментируя гибель 13 человек в результате атаки ВСУ.

Обстрел Донецка 17 сентября 2022 г. Ярослав Громов © ИА REGNUM

По его словам, «нелюди намеренно стреляли по местам скопления мирных людей». Под огнём оказались остановка общественного транспорта, магазин и банк.

«Они хотят нас уничтожить, сломить. Не выйдет. Не время говорить. Время бить в ответ. Враг не останется безнаказанным», — подчеркнул Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Донецка заявили о гибели по меньшей мере 13 человек при обстреле со стороны ВСУ. Люди погибли в районе площади Бакинских комиссаров, двое из погибших — дети.

Читайте также: При обстреле ВСУ погибли покупатели магазина в Донецке