Донецк, 19 сентября, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Киевские войска умышленно стреляли по местам скопления мирных граждан в Донецке. Об этом глава ДНР Денис Пушилин написал 19 сентября в своём телеграм-канале, комментируя гибель 13 человек в результате атаки ВСУ.

Ярослав Громов ИА REGNUM Обстрел Донецка 17 сентября 2022 г.

По его словам, «нелюди намеренно стреляли по местам скопления мирных людей». Под огнём оказались остановка общественного транспорта, магазин и банк.

«Они хотят нас уничтожить, сломить. Не выйдет. Не время говорить. Время бить в ответ. Враг не останется безнаказанным», — подчеркнул Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Донецка заявили о гибели по меньшей мере 13 человек при обстреле со стороны ВСУ. Люди погибли в районе площади Бакинских комиссаров, двое из погибших — дети.

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