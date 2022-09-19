* талибы — запрещённая в России организация

Чарикар, Афганистан, 19 сентября, 2022, 15:22 — ИА Регнум. В афганской провинции Парван талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали трёх мирных жителей в уезде. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Pixabay.com Под арестом

По данным источников, это произошло в кишлаке Дех Яу в долине Коклами. Радикалы арестовали трёх мирных жителей, якобы связанных с одним из командиров Фронта сопротивления Афганистана.

Источники сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подвергли кишлак тотальному обыску и угрожали женщинам и детям.

Арестованные — простые пастухи и крестьяне.

Напомним, что в той же долине уезда Саланг талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) недавно арестовали 17 человек.