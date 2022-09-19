Тель-Авив, Израиль, , 15:21 — REGNUM Больше всего от конфликта на территории бывшей УССР выиграл военно-промышленный комплекс США, пишет бывший глава МИД Израиля Шломо Бен-Ами в статье, вышедшей 19 сентября в The Strategist.

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По его словам, есть те, кто считает эти компании «арсеналом демократии», как их прозвал бывший президент США Франклин Делано Рузвельт в первые дни Второй мировой войны.

«Тем не менее их корыстный мотив и влияние на американскую внешнюю политику угрожают обратить арсенал против самой демократии», — подчеркнул дипломат.

В течение многих лет военная промышленность США вместе с другими крупными экспортерами вооружений, такими как Россия, Китай, Франция, Великобритания и Израиль, пожинала плоды затяжных войн и долгосрочных военных союзов. Американские подрядчики, в настоящее время контролирующие 39% мировой торговли оружием, начали перевооружать Европу задолго до того, как Россия начала свою операцию на территории бывшей УССР. В то время как в период с 2017 по 2021 год экспорт вооружений в мире сократился почти на 5%, Европа увеличила свои обязательства по перевооружению на 19%.

В Соединенных Штатах оборонные подрядчики являются одними из крупнейших лоббистов в Вашингтоне. В конце 2019 года Transparency International подготовила доклад о том, как эти компании убеждают членов Конгресса одобрить продажу оружия репрессивным режимам. Даже в случае продажи оружия Израилю пять крупнейших американских производителей оружия тратят на лоббирование в Конгрессе в три-пять раз больше, чем Американо-израильский комитет по связям с общественностью — влиятельная лоббистская группа Израиля.

«На протяжении десятилетий военная промышленность была тайной рукой, формирующей внешнюю политику США, включая ненужные войны», — отметил Бен-Ами.

По словам израильского дипломата, в том, что США помогают киевскому режиму, есть убедительные »политические и моральные причины», однако также очевидно, что если США не смогут ограничить влияние огромного военно-промышленного комплекса на свою внешнюю политику, они окажутся втянутыми во многие другие вооруженные конфликты, «не все из которых так легко оправдать, как противостояние» на территории бывшей УССР.