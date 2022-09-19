Рассказово, Тамбовская область, 19 сентября, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели женщины и ребёнка в городе Рассказово Тамбовской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 сентября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

По предварительным данным, в жилом доме по улице Обводной проживала семья с двумя малолетними детьми. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили внутри жилого помещения тела 41-летней женщины и её трёхлетнего сына. Супруга и старшего ребёнка в этот момент дома не было.

На месте происшествия работают следователи, для определения причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре Тамбовской области.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в жилом доме произошёл утром 19 сентября.