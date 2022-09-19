София, 19 сентября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. В Софии на 89-м году жизни скончался известный болгарский актёр театра и кино Досео «Доси» Досев. Об этом 19 сентября сообщает БНР.

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По предварительным данным, смерть деятеля культуры наступила по естественным причинам. Ранее Досев страдал тяжёлым хроническим заболеванием.

О дате и месте похорон актёра не сообщается.

Советскому и российскому зрителю Досев известен по фильмам «Смерть Александра Македонского» (1968), «Поездка гнева» (1971) «Великая Победа» (1973) «Худший грех» (1982) и «Дорогие наследники» (2017).