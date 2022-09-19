Лондон, , 15:19 — REGNUM Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II вывезли из Вестминстерского аббатства, где прошла панихида в присутствии 2 тыс. гостей, включая 100 глав государств и правительств.

Елизавета II Foreign and Commonwealth Office

После исполнения британского гимна и траурной элегии гроб с телом Елизаветы II вынесли через западные двери церкви.

Далее состоится процессия, которая пройдёт через Парламентскую площадь, улицу Уайтхолл, по улицам Мэлл, Куинс-гарденс, Конститьюшн-хилл и Эпсли-уэй. У арки Веллингтона гроб будет перемещён в катафалк, который отвезёт тело в Виндзорский замок, где пройдёт последнее прощание с королевой.

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