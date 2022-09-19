Донецк, 19 сентября 2022, 15:19 — REGNUM Киевские боевики обстреляли Кировский район Донецка, сообщили 19 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября в Донецке при обстреле со стороны ВСУ погибли мирные жители, покупавшие товары в магазине. Всего при ударе киевских боевиков погибли не менее 13 местных жителей, среди которых двое детей.
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